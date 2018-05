Ford come James Bond | depositato il brevetto dell’auto con la moto dentro – FOTO

Quentin Tarantino : «DiCaprio e Pitt - come Newman e RedFord» : Quentin Tarantino parla e Leonardo DiCaprio lo ascolta immobile, assorto mentre il regista elogia la sua performance e quella di Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood, il suo nuovo film dedicato alle violenze di Charles Manson. «La coppia di star più dinamica ed eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford», urla Tarantino al Sony Pictures CinemaCon di Las Vegas, la bocca larga e gli occhi che ...

Quentin Tarantino e il film su Charles Manson 'DiCaprio e Pitt come Newman e RedFord' : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt saranno "la coppia di star più eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford". A Quentin Tarantino non servono le immagini, non serve costruire un trailer per far ...

Quentin Tarantino e il film su Charles Manson 'DiCaprio e Pitt come Newman e RedFord' - Cinema - Spettacoli : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt saranno 'la coppia di star più eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford'. A Quentin Tarantino non servono le immagini, non serve costruire un trailer per far ...