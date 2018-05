Fisco | Figisc e Fnaarc | rinviare inizio obbligo fatturazione elettronica 2

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio obbligo fatturazione elettronica : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo Maurizio Micheli Presidente Figisc-Confcommercio (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e Alberto Petranzan Presidente Fnaarc ...