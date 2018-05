FIRENZE DEI BAMBINI | WEEK END CON PROTAGONISTA L' INTELLETTO

Domani al via l'edizione 2018 di FIRENZE DEI Bambini : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED, che vedrà protagonisti il comico e cantautore Lorenzo Baglioni, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e tecnologia, e Omar Schillaci, ...

Il Napoli crolla a FIRENZE dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

A caccia dei resti del 'Mostro di FIRENZE' - il Comune : 'Spostiamo le spoglie in un luogo segreto' : ... allora, i resti del "Mostro di Firenze"? Al di là di alcune persone comuni e tombaroli improvvisati, infatuati dal "mito" del serial killer, vi sono stati diversi dipartimenti di scienza forense ...

FIRENZE DEI Bambini 2018 : 100 eventi alla scoperta delle intelligenze multiple : ... il progetto dell'amministrazione comunale che raccoglie tutti i percorsi educativi, interventi formativi, attività laboratoriali, visite e spettacoli dedicati alle scuole fiorentine. Le attività ...

Prostituzione a FIRENZE : ecco i risultati dei controlli sulle strade : ... che spadroneggia nel nostro Paese, alimentando la terza industria criminale del mondo". "Noi siamo convinti che solo con strumenti concreti come la nostra ordinanza - ha continuato Nardella - si può ...

Nuovi concerti dei Maneskin a Milano e FIRENZE : biglietti in prevendita per il tour 2018 : Nuovi concerti dei Maneskin sono in programma a Milano e a Firenze. Dopo il successo in prevendita dei primi appuntamenti della tournée autunnale, il gruppo di X Factor aggiunge Nuovi spettacoli live. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle prime date di Milano, Bologna e Roma, sono sold out anche il secondo evento a Milano e la data di Firenze. Si aggiunge quindi un nuovo evento a Milano, il terzo live nella città, in programma il 20 ...

Gli arazzi dei Medici tornano a FIRENZE : Gli arazzi della Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio tornano a casa. Si tratta dei 20 arazzi di Cosimo I de' Medici che raccontano le Storie di Giuseppe, realizzati i tra il 1546 e il 1553 dall'...

FIRENZE. Sostituzioni dei vecchi corpi illuminanti con le nuove luci a Led : Prosegue in tutti i quartieri della città il processo di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e

FIRENZE. La Fattoria dei Ragazzi apre le sue porte e i suoi orti : Con l’arrivo della primavera la storica struttura di didattica ambientale del Q.4 di Firenze apre le sue porte e i suoi

“Soltanto un’influenza - vada a casa”. L’errore choc dei medici : un caso italiano - andato in scena a FIRENZE - che ha fatto infuriare i social. Una morte assurda a solo 11 anni : Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo ...

Stupro di FIRENZE - uno dei carabinieri ammette : “Ci siamo comportati da maschietti” : Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi a Firenze, ha detto durante l'interrogatorio: "Capii che si era realizzata un’occasione di sesso e così ci siamo comportati da maschietti".Continua a leggere