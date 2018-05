Firenze | cade rivestimento del muro in travertino nel bagno degli Uffizi | ferita una

Il Napoli cade a Firenze - tripletta di Simeone : Juve a +4 : Il Napoli cade a Firenze, tripletta di Simeone: Juve a +4 Al Franchi la Viola batte gli azzurri: decide una tripletta di Simeone, Koulibaly espulso dopo 8′ Continua a leggere

Sere a Teatro. La 25° edizione della rassegna a cura dell'Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini dal 21 aprile al Teatro ... : Come di consueto gli spettacoli saranno rappresentati al Teatro Tredici di Via Nicolodi, 2 , Zona Campo di Marte, ; alla rassegna partecipano in qualità di interpreti oltre ottanta giovani allievi ...

Firenze - bimbo cade con lo snowboard : è grave : Il ragazzino ha 12 anni, ed è stato portato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Cade da traliccio telefonico - operaio muore vicino a Firenze : Un operaio di 52 anni, Nunzio Industria, è morto in un incidente avvenuto a San Godenzo, a 50 chilometri da Firenze. L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando a un traliccio di una società telefonica. L'operaio lavorava per una ditta esterna all'azienda telefonica.

Maltempo - Firenze : albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : albero cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...

Maltempo Firenze - cade un albero in strada : danneggiate due auto parcheggiate : Un grosso albero è caduto questo pomeriggio a Firenze danneggiando due auto parcheggiate. E’ accaduto in viale Machiavelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Non vengono segnalati danni a persone”. L'articolo Maltempo Firenze, cade un albero in strada: danneggiate due auto parcheggiate sembra essere il primo su Meteo Web.