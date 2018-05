FIMP | “La vaccinazione antinfluenzale sia estesa ai bimbi da 0 a 6 anni”

meteoweb.eu

: #Pediatria Settimana europea #vaccinazioni: la #Fimp on line per informare - SardegnaMedicin : #Pediatria Settimana europea #vaccinazioni: la #Fimp on line per informare - infoitsalute : Al via la Settimana Europea delle vaccinazioni, FIMP: “Informiamo correttamente le famiglie” -

(Di venerdì 4 maggio 2018) “E’ necessario modificare la strategia adottata dall’Italia contro l’influenza stagionale. Come prima cosa, i bambini sani nella fascia di età dai sei mesi a sei anni, devono essere considerati come una categoria a rischio che ha bisogno della”. E’ questa la proposta avanzata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri () alle Istituzioni sanitarie e politiche del nostro Paese. Secondo i dati ufficiali definitivi il picco epidemico dell’ultima influenza stagionale è stato il più elevato degli ultimi 15 anni. In totale ha causato 160 morti, di cui 2 donne in gravidanza, e 744 casi gravi. “L’influenza continua a essere considerata come una malattia banale ma in realtà può essere molto pericolosa e causare complicanze anche gravi – afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale-. Inoltre un bimbo con meno di 5 anni corre 10 volte di più il rischio di ...