Festival del Delta | gran finale con Iskra Menarini

Il 7 maggio 2018 - #donailtempo : l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Mediterraneo siamo noi - prima edizione a Empoli del Festival della multiculturalità : ... infine il Palazzo delle Esposizioni , cuore dell'evento e teatro della settimana di incontri, dibattiti, workshop tematici e spettacoli. Mediterraneo siamo Noi è anche arte a partire dall'immagine ...

È morta Maria Paris - napoletana verace due volte vincitrice del Festival di Napoli : Nella sua brillante e prestigiosa carriera ha partecipato anche ad alcuni film come 'Tuppe-tuppe, Marescià!' e 'Te sto aspettanno' e ad alcuni spettacoli teatrali come 'Carosello napoletano' e '...

Festival del Cinema Spagnolo 2018 - a Roma dal tre all’otto maggio : L'undicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo 2018 si terrà a Roma dal tre all'otto maggio con interessanti anteprime, ospiti imperdibili e tante pellicole di qualità.

Al via il Festival del Cinema Spagnolo 2018 : ... con la porta chiusa da dentro e viene accusato di omicidio Quindi Estiu 1993 , Verano 1993, , autentica rivelazione dell'anno, opera prima di Carla Simón , tenero ritratto del mondo dei bambini, ...

San Giovanni Lupatoto. Festival del Teatro : grandi e piccini sul palco : "In occasione dei cinque giorni del Festival, il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto sarà letteralmente invaso dai 200 attori, che hanno dai 4 ai 75 anni, e dai più disparati spettacoli: si parte ...

Fuori i primi nomi dell'Ostia Antica Festival : Quasi due mesi di spettacoli tra musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione con artisti nazionali e internazionali e un cartellone ricchissimo di proposte, dalle più grandi hit dei Queen ...

#Riccanza sbarca al Festival della TV : Elettra Lamborghini racconta il successo dello show : ... che va in onda in questo momento con un nuovo episodio ogni martedì alle 22.50 su MTV , canale 133 di Sky, e in streaming su NOWTV . Insieme a Sergio Del Prete, il responsabile contenuti Viacom ...

Taglio del nastro per Piazzalibri 2018 : al via il Festival del libro per ragazzi : Sono inoltre in programma numerosi laboratori e spettacoli per tutte le età. Informazioni sul programma completo al link http://www.chelliana.it/news.php?id=608 .

All'Auditorium il Festival del Verde e del Paesaggio : Fiori, piante, giardini, paesaggi, incontri, lezioni, moda, musica e teatro. Per cacciatori di piante, amanti del mondo vegetale, esploratori di paesaggi, cultori del giardinaggio e della vita all'aria aperta torna, per la sua ottava edizione, il Festival del Verde e del Paesaggio, dal 18 al 20 maggio sul Parco ...

A Roma il Festival del cinema spagnolo : tra gli ospiti l'attrice Angela Moliìna : Si tiene a Roma, presso il cinema Farnese di Campo de Fiori da domani - giovedì 3 fino a martedì 8 maggio 2018 l'undicesima edizione del festival del cinema spagnolo, che proseguirà da maggio a ...

Martina Colombari madrina del Busto Arsizio Film Festival : Parallelamente comincia a lavorare in televisione come co-conduttrice di programmi di spettacolo e sport. Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella fiction Carabinieri, alla quale fanno ...