Festa di Maria Santissima della Medaglia a Ragusa

ENNA. Festa del Libro e della Lettura : incontro con la scrittrice e giornalista Anna Maria De Francisco. : Comunicare vuol dire 'pubblicare', ovvero rendere pubblica una notizia, un avvenimento straordinario, un fatto di cronaca. Dovete sapere, cari ragazzi, che non si scrive per sé stessi ma per gli ...

Recensione Una Festa esagerata - film di Vincenzo Salemme con Massimiliano Gallo e Andrea Di Maria : Arriva nelle sale il nuovo film scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme “Una Festa esagerata ” scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme con Massimiliano Gallo e Andrea Di Maria . Gennaro Parascandalo è un geometra onesto, che dirige un’impresa edilizia nel cuore della città di Napoli. Da mesi, con la moglie Teresa, sta preparando la Festa per i diciotto anni della figlia Mirea. Ogni dettaglio fa la differenza e per questo ...

Il 'Concerto per Gasparina e Rainer Maria' chiude la Festa della letteratura e della poesia : Per 15 anni ha preso parte, come attrice e come regista al 'Teatro a leggio' a cura degli 'Amici della Contrada' Ha ideato e realizzato spettacoli per il Museo Revoltella e quello, alla Sala ...