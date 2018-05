Ferrari in pole position | vola su nuovo massimo storico

"Ferrari sei stupenda". Terza pole di Vettel la Mercedes insegue : Rossa imprendibile in qualifica anche a Baku. Kimi , 6º, fallisce la prima fila per un errore La firma del fuoriclasse. Sebastian Vettel in tre settimane ha trasformato la pole da miracolo a ...

Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku : Al termine delle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, Sebastian Vettel ha conquistato la sua 53° pole position in carriera, l’ottava con la Ferrari, la terza consecutiva e la prima in assoluto a Baku, col tempo di 1’.41.498 ottenuto con un set di pneumatici ultrasoft. Sesto tempo per il compagno di squadra Kimi Raikkonen, 1.42.490, anche lui […] L'articolo Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku sembra essere il primo su ...

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

