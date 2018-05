Fermi | dal 7 al 25 maggio Roma celebra gli ottant' anni del Nobel al celebre fisico

Palermo : inFermiere aggredito al Ps dell'ospedale Cervello : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ancora un'aggressione al Pronto Soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Questa notte un infermiere del triage, incaricato di assegnare i codici di priorità ai pazienti, è stato preso a pugni da tre persone. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto anche se

Alfie - l'inganno dell'ospedale : "Presto lo portate a casa" : poi l'inFermiera gli ha dato i farmaci mortali di nascosto : Un inganno terrificante . Ecco come è morto Alfie Evans, il bambino che ha scosso il mondo con la sua voglia di vivere. La storia di Alfie la conosciamo quasi tutti: un bambino gravemente ammalato, dei genitori che vogliono portarlo via dall'ospedale Alder Hey per curarlo altrove, un ...

Sospeso trasferimento inFermieri Ospedale di Comiso : La sospensione del trasferimento di cinque infermieri verso le RSA permetterà di evitare disagi all'interno del "Regina Margherita"

Calabria - inFermiere muore in un tragico incidente stradale Video : Un drammatico incidente stradale [Video] si è verificato pochi minuti fa in #Calabria. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, il bilancio è di un morto e di un ferito. Calabria: infermiere muore mentre si reca a lavoro Erano circa le 8 di questa mattina quando un drammatico incidente stradale ha causato il decesso di un infermiere che si stava recando sul posto di lavoro. Il sinistro dalle prime informazioni che ci giungono ...

Palermo : inFermiere aggredito in ospedale - costretto a nascondersi nello sgabuzzino : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Un'altra aggressione in un ospedale palermitano. Questa volta, la vittima è un infermiere cinquantenne che presta servizio all'ospedale Civico di Palermo, colpito, ieri sera, dal parente di un ammalato. Lo stesso infermiere, poche ore dopo, come denunciato al Posto di

Palermo - il parente di un malato picchia un inFermiere in ospedale e gli rompe il timpano : Un altro episodio di cronaca nera che arriva da un ospedale, questa volta a Palermo . Nel nosocomio Vincenzo Cervello del capoluogo siciliano un infermiere è stato aggredito da un paziente in visita, riportando la rottura ...

«Mio figlio ucciso dall’alcol : Fermiamo la strage» Chi era : foto : Parla il papà di Nico, morto dopo la sbronza di una sera «Sono ragazzi normali, ma per 6 giorni alla settimana»

Migranti - dalla Tunisia all'Italia su gommoni veloci : 13 Fermi. «Rischio terroristi a bordo» : Organizzavano viaggi di Migranti verso l'Italia con super-gommoni in grado di sfuggire ai controlli e sui quali si teme possano aver viaggiato aspiranti terroristi. La procura di Palermo ha...

L'appello del padre di Nico - morto all'uscita dalla discoteca : "Fermiamo la strage dell'alcol" : Antonio Marra è il padre di Nicola Marra, 24enne di Chiaia trovato senza vita in un burrone a...