cronachefermane

: Fermana, Urbinati e Simoni per la chiusura di stagione | Cronache Fermane - cronachefermane : Fermana, Urbinati e Simoni per la chiusura di stagione | Cronache Fermane - ProvinciaFermo : Fermana, Urbinati vuole restare e fare ancora meglio: 'Alziamo l'asticella insieme' -

(Di venerdì 4 maggio 2018) ...collaborazione con il sindaco Calcinaro e l'assessore Scarfini è stata ottima e li ringrazio per aver creduto in questa squadra come veicolo per far conoscere ed incrementare il turismo e l'economia ...