Femen | l’Anatomia dell’oppressione religiosa spiegata in un libro

(Di venerdì 4 maggio 2018) Dai capelli ai piedi, passando per il seno, il ventre, i genitali: avete mai pensato a come le religioni (cattolica, islamica ed ebraica) sezionano, costringono e ingabbiano il corpo delle donne? Se non lo avete fatto e v’interessa ecco un testo che ve lo racconta, con dovizia di particolari, citazioni dai testi sacri e analisi delle conseguenze sociali che, nei secoli fino ai giorni nostri, si sono incarnate nel dolore della coercizione dei corpi femminili. Ilsi chiama Anatomia, per l’editore Anankelab, che ha rispettato nella traduzione la felice scelta di titolo delle edizioni francesi Seuil, ed è stato pensato e scritto da due esponenti di rilievo del gruppo femminista internazionale: Inna Shevchenko e Pauline Hillier. Difficile è stato portarlo e pubblicarlo in Italia: quando, tornata nel luglio 2017 dalla Secular Conference di Londra (lo straordinario ...