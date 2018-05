Fedez J Ax | Sfera Ebbasta Ghali | come sono i nuovi singoli?

wired

(Di venerdì 4 maggio 2018) Le sfideda sempre una costante nel mondo del rock e del pop: Beatles vs Rolling Stones, Duran Duran vs Spandau Ballet, Oasis vs Blur, Take That vs Backstreet Boys, anche se il più delle volte erano create ad arte da stampa e media. Nel mondo dell’hip-hop, poi, la sfida è parte integrante della grammatica e delle regole non scritte del genere: alle origini, prima ancora che arrivasse in cima alle classifiche di tutto il mondo, i rapper si facevano conoscere attraverso le cosiddette battle, scontri per strada a colpi di rime. Poi cistate quelle decisamente più dure tra la East e la West Coast ai tempi del gangsta rap (anni 90), checostate la vita a Tupac Shakur e Notorious B.I.G. In generale poi paroledissing e flame, hanno proprio origine dalle sfide verbali e non tra i vari artisti hip-hop. Quindi, cambiando decisamente le dovute proporzioni, non dobbiamo ...