Facebook si prepara ad aprire WhatsApp alla pubblicità

Più Storie che post - Facebook si prepara al sorpasso : Devi trovare buone Storie: questo ti spiegano quando inizi scrivere. È l’abc del giornalismo e di ogni racconto che si rispetti. Storie è uno di quei termini che attraverso la tecnologia ha trovato un altro campo semantico (come “bacheca” o “profilo”). Adesso, Facebook spiega che quei video verticali di pochi secondi significano anche “successo“. Come ha spiegato dal palco dell’F8 Chris Cox, il ...

Facebook si prepara ad introdurre un nuovo sistema di valutazione dei post : Nelle scorse ore il nuovo sistema di valutazione dei post di Facebook è stato reso disponibile ad un maggiore quantitativo di utenti. Ecco come funziona L'articolo Facebook si prepara ad introdurre un nuovo sistema di valutazione dei post proviene da TuttoAndroid.

Facebook - Zuckerberg prepara la difesa e intanto boccia una app italiana : Anche per questo ha sempre cercato di evitare hearing parlamentari: impietosi confronti coi principi dell'eloquenza politica trasmessi in diretta tv. Ma davanti alla gravità della crisi in cui è ...

Così Facebook si prepara alle elezioni di domenica : ...italiano che lavora secondo gli standard dei Poynter International Fact Checking Principles garantendo un controllo dei contenuti alla pari di organizzazioni analoghe negli altri paesi del mondo. E ...

Napoli - prepara pasti caldi per i senzatetto : il video diventa virale su Facebook : L'ondata di gelo arrivata dalla Siberia ha portato neve e temperature artiche su tutta l'Italia, non risparmiando...

Facebook lancia “Candidati” per prepararti alle elezioni del 4 marzo : Dopo aver introdotto lo strumento di fact-checking contro le fake news, Facebook prosegue nell’impegno di aiutare le persone ad informarsi e ad avere informazioni attendibili in vista delle elezioni del 4 marzo. Per questo il social di Mark Zuckerberg ha lanciato oggi “Candidati”, uno strumento che ci comparirà nei prossimi giorni sul news feed e ci consentirà di scoprire chi si è candidato nel nostro collegio elettorale al Senato e alla ...

Facebook si prepara al 4 marzo - per le elezioni ecco ‘Candidati’ : Lo strumento comparirà in questi giorni sul News Feed del social e consentirà di avere informazioni dettagliate sui candidati nel proprio collegio e le modalità di voto

WhatsApp prepara una maggior integrazione con Facebook : WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento che non sembra portare alcuna novità ma che prepara alcune novità come testimoniano i nuovi termini di utilizzo nascosti all'interno del file apk. L'articolo WhatsApp prepara una maggior integrazione con Facebook è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.