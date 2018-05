F1 Ferrari | Vettel | «Su Raikkonen la gente ha un' immagine distorta»

Sebastian Vettel / Ferrari - il sorpasso mancato dopo la safety car : “Non ho azzardato” : Sebastian Vettel e il sorpasso mancato dopo la safety car: “Non ho azzardato”, ha dichiarato il pilota della Ferrari dopo il GP d'Azerbaigian di Formula 1. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:08:00 GMT)

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

