Evento Findus “Coltiviamo il futuro con un’agricoltura sostenibile” | il 24 Maggio a Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018)dopo aver introdotto lo scorso anno il bollino blu di pesca sostenibile e certificata MSC incrementa il suo impegno per la filiera vegetale, annunciando, in questo, l’adesione al programma SAI (Sustainable Agricolture Initiative) Platform, la principale iniziativa globale persostenibile. L’sarà un’occasione di confronto fra più voci tra: attori di filiera agricola, esperti di sostenibilità e sociologia dei consumi, un confronto per raccontare la scelta didi praticaresostenibile comprendendo meglio il fenomeno e capendo l’importanza di compiere scelte che tutelino l’ambiente e l’agricoltura. Tra gli altri interverranno Carlo Alberto Pratesi (Professore Ordinario all’Università Roma Tre ed Esperto di sostenibilità ) ed Andrea Alemanno (Responsabile ricerche Area Sostenibilità e CSR IPSOS). Con l’occasione sarà anche presentata ...