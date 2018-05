Europeo Under 17 | esordio vincente per azzurrini | Svizzera ko 2-0

WhatsApp - vietato agli under 16 a causa del nuovo regolamento Europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

A processo Frank Underwood Europeo : Ue rischia grave crisi politica : L'Unione europea rischia una gravissima crisi politica ai suoi vertici. A essere coinvolto sarebbe il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker . Tutto muove da un nome, quello del 47enne Martin Selmay, che fino a febbraio era il capo di ...

Verso Europeo Under 17 - 26 convocate per raduno di preparazione : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo che si svolgerà dal 9 al 21 maggio in Lituania. Le 26 Azzurrine convocate dal tecnico Massimo Migliorini si raduneranno da domenica 22 a giovedì 26 aprile al Mancini Park Hotel di Roma: 6 le sessioni di allenamento in programma, oltre ad un test amichevole con i ragazzi classe 2004 della Roma fissato nella mattinata del 25 aprile. Il ...

Verso Europeo Under 17 - 26 convocate per raduno di preparazione : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo che si svolgerà dal 9 al 21 maggio in Lituania. Le 26 Azzurrine convocate dal tecnico Massimo Migliorini si raduneranno da domenica 22 a giovedì 26 aprile al Mancini Park Hotel di Roma: 6 le sessioni di allenamento in programma, oltre ad un test amichevole con i ragazzi classe 2004 della Roma fissato nella mattinata del 25 aprile. Il ...

Verso Europeo Under 17 - 26 convocate per raduno di preparazione : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo che si svolgerà dal 9 al 21 maggio in Lituania. Le 26 Azzurrine convocate dal tecnico Massimo Migliorini si raduneranno da domenica 22 a giovedì 26 aprile al Mancini Park Hotel di Roma: 6 le sessioni di allenamento in programma, oltre ad un test amichevole con i ragazzi classe 2004 della Roma fissato nella mattinata del 25 aprile. Il ...

Pallavolo-Europeo Under 18 Maschile : azzurri pronti al debutto - domani il match d'esordio contro l'Ucraina : Il primo avversario dell'Italia sarà l'Ucraina , domani ore 15, diretta streaming su Laola1.tv, , avversario da non sottovalutare, soprattutto considerando i recenti progressi a livello giovanile ...

Europeo Under 18 maschile : domani gli azzurrini esordiscono contro l'Ucraina : Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo Under 18 saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv NEWS Under 18/19 maschile

Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Volley : Fanizza ha scelto gli Under 18 per l'Europeo : ROMA - Partirà giovedì mattina alla volta della Slovacchia la nazionale Under 18 maschile , impegnata nel Campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Zlin , Rep. Ceca, e Puchov , Slovacchia, dal ...

Under 19 - 20 azzurrine convocate per fase elite Europeo Uefa : Dopo la qualificazione alle rispettive Fasi Finali Uefa Euro ottenuta dalle Nazionali Under 19 e 17 maschili e dalla Under 17 Femminile, è la volta della Nazionale Under 19 Femminile che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla conquista di uno dei sette pass validi per l’accesso alla fase finale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il ...

Under 19 - 20 azzurrine convocate per fase elite Europeo Uefa : Dopo la qualificazione alle rispettive Fasi Finali Uefa Euro ottenuta dalle Nazionali Under 19 e 17 maschili e dalla Under 17 Femminile, è la volta della Nazionale Under 19 Femminile che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla conquista di uno dei sette pass validi per l’accesso alla fase finale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il ...

Volley : la nazionale Under 20 prepara l'Europeo a Vigna di Valle : Vigna DI Valle , ROMA, - Il tecnico Monica Cresta della nazionale Under 20 maschile , in vista del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha convocato 20 giocatori presso il ...

Under 17 : Italia cala tris con Serbia - azzurrine a fase finale Europeo : Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria ...

Italia - Under 19 : Scamacca porta gli azzurri alla fase finale dell'Europeo : C'è un'Italia che vola alle fasi finale di una prestigiosa competizione internazionale: è l'Under 19 guidata in campo da Gianluca Scamacca. Gli azzurrini superano la Polonia , 4-3, e conquistano l'...