Europei Under 17 | Italia-Svizzera 2-0 Esordio vincente per gli azzurrini

Atletica : record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...

Volley : Europei Under 20 - gli azzurrini si qualificano per la fase finale : CORIGLIANO CALABRO , COSENZA, - La nazionale Under 20 di Monica Cresta completa l'opera vincendo il raggruppamento di Corigliano Calabro e staccando il pass per l'Europeo di categoria in programma in ...

Volley : Volley : Europei Under 19 - l'Italia batte anche la Repubblica Ceca : CONCOREZZO , MONZA, - L' Italia Under 19 Femminile, con il pass per la fase finale già in tasca in virtù dei due successi centrati contro Norvegia e Austria, stasera ha giocato e battuto in scioltezza ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - partenza ok per l'Italia - battuta la Norvegia : CONCOREZZO , MONZA, - Parte forte la nazionale di Bellano a Concorezzo nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 superando con un netto 3-0 , 25-18, 25-20, 25-11, la Norvegia e ...

Volley : Europei Under 20 - da venerdì a Corigliano le qualificazioni alla fase finale : Corigliano CALABRO , COSENZA, - Il Palasport di Corigliano-Rossano ospiterà, da venerdì 27 aprile, le gare di qualificazione alla fase finale dei dei Campionati Europei Under 20 maschili che si ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - a Concorezzo da venerdì le qualificazioni : ... in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi FIPAV con un gruppo allargato di 18 giocatrici, sosterrà già oggi , lunedì 23 aprile, la prima seduta di allenamento al Palazzetto dello Sport di ...

Volley : Europei Under 17 - l' Italia lotta ma sul tetto d'Europa c'è la Russia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia lascia il campionato Europeo Under 17 con una medaglia d'argento al collo e tanti rimpianti per l'andamento di una finale che ha visto le azzurre di Mencarelli giocare ...

Volley : Europei Under 17 - per le azzurre continua il sogno : sono in finale : LA CRONACA DEL MATCH - Nessuna variazione nella formazione iniziale per Marco Mencarelli, che ripropone il sestetto schierato nella vittoriosa sfida con la Germania. La Bulgaria, trascinata da un ...

Europei Under 17 : 25 azzurrini convocati per la preparazione alla fase finale : Per la prima volta nella sua storia la Figc parteciperà con quattro nazionali giovanili alla fase finale dei rispettivi Campionati Europei. La prima a scendere in campo sara’ la Nazionale under 17 maschile, che dal 4 al 20 maggio in Inghilterra affrontera’ i padroni di casa, la Svizzera e Israele nell’ultimo atto del torneo continentale. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per il raduno di preparazione in ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...