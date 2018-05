Europa salva le api | vietati pesticidi killer Decisione storica | bandito

DAZI - TRUMP SULL'UE DECIDE IN UN MESE/ Negoziato difficile - l'amicizia con Macron può salvare l'Europa? : DAZI, TRUMP SULL'UE DECIDE in un MESE: Negoziato difficile ma il presidente Usa rimanda la decisione al primo giugno. Sarà l'amicizia con Macron a scongiurare una guerra commerciale?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:16:00 GMT)

L’Europa salva le api e vieta i pesticidi che le uccidono : I paesi membri, tra cui l’Italia, hanno deciso a maggioranza di bandire i neocotinoidi, tra le sostanze più nocive per gli insetti impollinatori

Europa League : Griezmann salva l'Atletico - all'Arsenal non basta Lacazette : All'Emirates termina in parità l'andata della semifinale, i Colchoneros resistono nonostante il rosso a Vrsaljko in avvio

In Europa la ripresa rallenta - Draghi salva l'Italia : "Continua l'acquisto dei titoli di Stato" : Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura...

Diffamazione - de Magistris salvato dall'immunità di Europarlamentare : È stato salvato dall'immunità europarlamentare il sindaco di Napoli Luigi De Magistris trascinato in un'aula di tribunale con l'accusa di Diffamazione dall'ex gup distrettuale di Catanzaro, Abigail ...

Nelle auto un nuovo obbligo - il pulsante salvavita. Ce lo chiede l'Europa : Da oggi, primo aprile, su tutte le vetture di nuova omologazione dovrà obbligatoriamente essere installato un piccolo aggeggio che potrebbe salvarvi la vita. Si tratta di eCall, sistema salvavita voluto dall'Unione europea. Il dispositivo, dal costo compreso tra i 100 e i 200 euro, è in grado di mettersi in contatto automaticamente con il 112, consentendo di localizzare l'auto e avviare (se l'autista è in grado di parlare) ...

Dazi : Trump stanga la Cina e salva l’Ue/ Pechino vs 128 prodotti Usa : Europa - “pistola puntata alla tempia” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:45:00 GMT)

Stati Uniti - Trump salva l'Europa dai dazi : Gli Stati Uniti non imporranno dazi doganali all'Europa, almeno per il momento. Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio dell'amministrazione di Donald Trump, ha annunciato, davanti la commissione finanze del Senato, l'intenzione del presidente statunitense di escludere l'Unione Europea dall'imposizione delle tariffe del 25% sui prodotti siderurgici e del 10% sull'alluminio, sulla falsariga di quanto stabilito per Canada e Messico, a ...

Dazi : stangata la Cina - salva l'Europa : Rodolfo Parietti stangata da 60 miliardi di dollari alla Cina ed Europa salva. Per ora. Donald Trump scopre le carte sui Dazi svelando che il vero, unico obiettivo è Pechino. Anche a costo di ...

Paesi africani all'Europa : "Vietare il commercio di avorio per salvare gli elefanti" : Nel corso di un vertice internazionale è stata rinnovata la richiesta già accolta in molte altre parti del mondo

Borsa : Milano la peggiore d'Europa con le banche - ma si salva Leonardo : ... Mario Draghi, che ha confermato che l'Eurotower rimarra' 'paziente, persistente e prudente' perche' sebbene la ripresa dell'economia si sia sviluppata in modo superiore alle attese, e' ancora troppo ...

Non solo numeri. Perché ci penserà l'Europa a salvare l'Italia dal governo sfascista : Ci sarà tempo naturalmente per commentare i risultati delle elezioni politiche e per capire chi potrà rivendicare più degli altri la paternità di una vittoria o quantomeno di una non sconfitta. Ci ...