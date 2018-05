Euro e governo | lite Grillo-Renzi

Beppe Grillo “referendum sull’Euro - Italia si esprima”/ Renzi “M5s non ha numeri per Governo e quindi sbrocca” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:10:00 GMT)

Il governo non c'è - torna l'incubo spread : sull'Italia i riflettori dell'Europa : "L'incertezza politica è diventata più pronunciata e, se continuasse, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere conseguenze sui premi di rischio". Il monito per l'Italia arriva nero su...

Salvini : "Voglio guidare governo che fermi Eurofollie" : "Mentre in Italia si litiga e si aprono e si chiudono i 'forni', ecco cosa propone la Commissione Europea. #maipiùservi". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini , in merito alla proposta di bilancio Ue ...

Salvini : io al governo per no Eurofollie : 13.00 Salvini in un post su Fb si candida a guidare un governo "che cominci a dire no alle eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia". Nel post #maipiùservi, il leader della Lega sottolinea che "mentre in Italia si litiga e si aprono e chiudono forni, la Commissione Europea propone un bilancio che toglie 2 mld agli agricoltori italiani, per finanziare con 10 mld in più le politiche a favore dell'immigrazione". Per questo si ...

"Subito un governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo" : Il presidente dell'Europarlamento Tajani: ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi «Purtroppo nel nostro Paese il dibattito sul nuovo bilancio europeo è poco seguito, dalla politica ma non solo. È un grave errore perché ci sono in gioco interessi strategici per il Paese e noi rischiamo di andare a chiudere la stalla quando i buoi saranno già scappati». Dal suo ufficio al ...

Salvini a Euroflora : "Governo con M5s? Ci proverò"/ Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale : Salvini a Euroflora: "Governo con M5s? Ci proverò". Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale. Ultime notizie e dichiarazioni.

Due mesi per fare un governo sono troppi? In Europa c’è chi ha fatto di peggio : Circa 60 giorni per formare un governo sono troppi? Per il momento, non ci sono differenze sostanziali con quanto accaduto nella Prima e Seconda Repubblica. Se poi guardiamo agli altri paesi, l’Italia non è neanche un caso così eccezionale. di Luigi Curini e Luca Pinto (Fonte: lavoce.info) Stessi tempi per Prima e Seconda Repubblica sono ormai trascorsi due mesi dalle elezioni del quattro marzo e poco meno dalle dimissioni del governo Gentiloni, ...

Lega - Salvini a Euroflora : «Il Governo : Il leader del Carroccio: «Sono a disposizione da oggi pomeriggio a discutere con il M5S di riforme e di quando si vota» |

Tajani : "Leader dell'Unione Europea temono governo populista" : Antonio Tajani sulla formazione del governo ha le idee chiare e lancia un allarme: 'I leader europei temono un possibile governo populista in Italia', ha affermato il presidente dell'Europarlamento ...