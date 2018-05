Estoril | Bolelli si ferma ai quarti di finale

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli si arrende ai quarti di finale al NextGen Frances Tiafoe : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Simone Bolelli, partito dalle qualificazioni, nel torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta lusitana l’azzurro si è arreso questa sera al cospetto del NextGen statunitense Frances Tiafoe, che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nel primo set Bolelli è apparso subito in difficoltà al servizio, tanto da dover annullare due palle break ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli vola ai quarti di finale - sconfitto Federico Delbonis : Simone Bolelli si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2018. Sulla terra rossa portoghese, il 32enne è riuscito a sconfiggere il quotato argentino Federico Delbonis, numero 79 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Partita sudatissima ma successo ampiamente meritato dal numero 153 del ranking ATP che ha saputo soffrire prima di dominare la seconda parte dell’incontro. Ora il Tennista ...

Tennis - torneo Estoril : Bolelli al secondo turno : ROMA - Prosegue la corsa di Simone Bolelli nel ' Millennium Estoril Open ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa dell'Estoril, in Portogallo . Il ...

Estoril - Simone Bolelli avanti dopo il ko inflitto al portoghese Domingues : Estoril - Avanza Simone Bolelli sui campi in terra rossa del torneo dell'Estoril. Il tennista bolognese, passato attraverso le qualificazioni, ha eliminato in due set col punteggio di 6-3 6-2, in un'...

Tennis : Bolelli avanza all'Estoril : ANSA, - ROMA, 1 MAG - avanza Simone Bolelli sui campi in terra rossa del torneo dell'Estoril. Il Tennista bolognese, passato attraverso le qualificazioni, ha eliminato in due set col punteggio di 6-3 ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...