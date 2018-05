Ermal Meta a Radio Italia Live canta in mezzo al pubblico e ringrazia i fan | “Mi avete

Ermal Meta a RADIO ITALIA LIVE : "Sono un operaio della musica" : ... il programma dedicato alla musica dal vivo che andrà in onda a partire dalle 21.10 su RADIO ITALIA, RADIO ITALIA Tv e in streaming su RADIOITALIA.it. In vista del suo concerto al VERTI Music Place , ...

Concerto Primo Maggio - Roma esibizioni / Foto - i ringraziamenti di Ermal Meta e Ultimo : Da Gianna Nannini a Cosmo, passando per Lo Stato Sociale, Carmen Consoli e Le Vibrazioni: tante emozioni per il Concerto del Primo Maggio. Le esibizioni della festa. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:08:00 GMT)

Il meglio di Ermal Meta a RadioItaliaLive : È un successo senza freni quello di Ermal Meta, il cantautore italo-albanese vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo (in coppia con Fabrizio Moro) e che il 28 aprile ha affrontato al Forum di Assago «il concerto più importante fatto finora», sold out. In attesa di esibirsi dall’8 al 12 maggio all’Eurovision Song Contest a Lisbona, Meta ha incontrato il pubblico negli studi di RADIO ITALIA LIVE, il programma di Radio Italia dedicato alla ...

AMICI 2018/ Ed. 17 - chi sostituirà Alessandra Amoroso e di Ermal Meta? : AMICI 2018, anticipazioni: prime assegnazioni nelle Casette. Arriva uno scoop su Stefano De Martino: il prossimo anno professore al posto di Garrison?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:32:00 GMT)

L’inno alla vita di Ermal Meta a Roma con Vietato Morire e Non mi avete fatto niente : video dal concerto del Primo Maggio : Ermal Meta a Roma è salito sul prestigioso palco del Primo Maggio, il tradizionale concertone annuale promosso dai sindacati. Per il secondo anno consecutivo, il cantautore di origini albanesi torna a calcare uno dei palchi più importanti della musica italiana. Reduce di un un altro grande evento sold out al Forum di Assago sabato 28 aprile, Ermal Meta ha intrattenuto la folla di migliaia di persone accorse in Piazza San Giovanni in Laterano ...

Ermal Meta - musica collante aggregativo : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Essere sul palco del Primo Maggio è importante da una parte per la condivisione musicale con tanti artisti che mi piacciono e che stimo, dall'altra questa è una giornata con un ...

Ermal META/ L'invito ai fan dopo l'esibizione : "Ci rivediamo qui a luglio" (Concertone Primo Maggio 2018) : ERMAL META sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:52:00 GMT)

Ermal Meta/ Dopo il successo di Assago - #NonAbbiamoArmi vuole conquistare Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : Ermal Meta sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 Dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:43:00 GMT)

Ermal Meta : 'Farò altri due dischi - ma ora canto da solo' : La Meta di Ermal è ancora lontana, nel senso che l'albanese di Puglia, diventato star nelle ultime due edizioni di Sanremo, non avverte affatto il sapore dolce dell'appagamento. 'Ho già pronti due ...

Concerto Primo Maggio - Roma/ Diretta streaming e scaletta : ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:41:00 GMT)

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 / Gli artisti presenti a Roma : Ermal Meta - Gianna Nannini e Francesca Michielin : Il CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Concerto Primo Maggio Roma e Taranto 2018 - le scalette : nella Capitale la Nannini e Ermal Meta - in Puglia Brunori Sas e Capossela : I due palcoscenici del Primo Maggio sono pronti a ‘sfidarsi’. Come succede ormai da cinque anni, lo storico Concerto di Piazza San Giovanni a Roma, organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori, avrà la concorrenza della piazza di Taranto, il più seguito dei ‘contro-concerti’ organizzati anche in altre città come Pescara, Napoli e Milano. nella Capitale grande attesa per Gianna Nannini, una presenza annunciata a ...

Concerto Ermal Meta - Assago / Sui social i ringraziamenti di Fabrizio Moro : la foto dell'abbraccio : Concerto Ermal Meta, Assago: grandissimo successo e sold out per il cantante italo-albanese al Mediolanum Forum. Grandissimi ospiti tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:38:00 GMT)