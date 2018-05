Enzo e Nanda | morti a poche ore di distanza | dopo una vita insieme

vanityfair

(Di venerdì 4 maggio 2018), una, se ne sono andati aore di. Lei poco prima. Ma poi, come dicono i loro figli e nipoti, «l’ha chiamato» e lui l’ha seguita. Milanesi, si conoscevano da sempre: le loro due famiglie lavoravano una accanto all’altra al Musocco, vendendo fiori a chi andava al cimitero a trovare i parenti defunto e scolpendo statue per le tombe.aveva una cotta per lui da quando aveva solo 14 anni, ma non osava fare il primo passo perchéaveva otto anni in più. Così ci ha pensato lui. E nel 1946 VincPicciocchi e FerTagliabue si sono sposati, destinati a rimanereper 72 anni., dal carattere forte, intraprendente, sceglie la carriera imprenditoriale, e apre la prima bottega, di accessori e borse, in via Paolo Sarpi. Poco, inaugura un negozio di calze e, ancora, una boutique di colletti di pelle e pellami. È pronto per il ...