meteoweb.eu

: Quattro centri di ricerca nel Sud Italia, quattro fattori prioritari e un investimento di 20 milioni di euro: l’acc… - eni : Quattro centri di ricerca nel Sud Italia, quattro fattori prioritari e un investimento di 20 milioni di euro: l’acc… - robertoferrari : RT @eni: Quattro centri di ricerca nel Sud Italia, quattro fattori prioritari e un investimento di 20 milioni di euro: l’accordo con @Stamp… - dazebao : Eni e Cnr insieme nella ricerca e innovazione per rispondere alle sfide globali -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (Mou) per lo sviluppo di ricerche congiunte in quattro aree di alto interesse scientifico e strategico: fusione nucleare, acqua, agricoltura e l’ecosistema artico. Eni e Cnr uniranno le loro capacità die sviluppo tecnologico istituendo 4 centri dicongiunti sul territorio, con un impegno economico complessivo di oltre 20 milioni di euro per una durata di cinque anni. Le sedi dei centri disaranno tutte localizzate nel sud Italia, laddove si trovano centri operativi o digià esistenti: Gela, in Sicilia, per la fusione nucleare, soprattutto dal punto della tecnologia che può essere impiegataproduzione di energia pulita potenzialmente illimitata Lecce, in Puglia, per le ...