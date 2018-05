Energia | Enea | nuovo forno hi-tech per future macchine a fusione

Energia - accordo ENEA-IEA per rafforzare il ruolo delle donne : Teleborsa, - rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione Clean Energy ...

Energia : ENEA con l’Agenzia Internazionale dell’Energia per rafforzare il ruolo delle donne : rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon per dare maggiore impulso al processo di transizione energetica. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione ‘Clean Energy Education and Empowerment’ (C3E) che la IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha siglato con Italia, Canada, Finlandia e Svezia. A rappresentare il nostro Paese l’ENEA, che è presente nel ...

Energia - ENEA : consumi in aumento e prezzi in discesa nel 2017 : Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento (+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL) ed emissioni di CO2 in leggero calo (­-0,5%) grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti (-2,2%). Nuovi massimi storici per le rinnovabili sul totale dei consumi elettrici: eolico e solare hanno raggiunto il picco del 70% su base oraria (17 aprile 2017) e l’insieme delle FER dell’87% ...

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su Energia e ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su Energia e ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

Energia : il CdA ENEA approva la graduatoria per il Centro di ricerca internazionale sulla fusione (DTT) : Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione[1] al sito di Frascati (Roma), ...

Energia : da Enea e Green Cross 10 consigli per un consumo intelligente : Dalla classe energetica dei prodotti alla gestione dell’illuminazione e della stampa dei documenti, dall’uso delle scale al risparmio di acqua. Per ridurre i consumi e tutelare l’ambiente arriva ‘Il decalogo del consumo intelligente’, dieci consigli messi a punto dall’Ong ambientalista Green Cross insieme ad Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico ...

Energia - Nord Africa : inaugurato il primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA : Uno spazio di 10mila m2 – circa due campi da calcio – dove 18 specchi parabolici lunghi ciascuno 100 metri “captano” le radiazioni solari: questi i numeri della prima centrale solare termodinamica con tecnologia ENEA inaugurata in Nord Africa alla presenza dell’ambasciatore d’Italia al Cairo Giampaolo Cantini e dell’ambasciatore Ue Ivan Surkos, dei ministri egiziani dell’Elettricità e Fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, e dell’Università e ...

Energia - ENEA : entro il 10 aprile la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare DTT : entro il prossimo 10 aprile sarà resa pubblica dall’ENEA la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare DTT (Divertor Tokamak Test) che prevede investimenti per 500 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nella riunione del 28 febbraio sulla base delle comunicazioni ricevute dalla “Commissione per la valutazione delle proposte e la formazione della graduatoria” che sta ...

Energia : tappa a Palermo per il roadshow di Enea : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Fa tappa a Palermo il roadshow di Enea per l'efficienza energetica. Giovedì 22 febbraio il capoluogo siciliano ospiterà la nona tappa della prima campagna di informazione itinerante organizzata da Enea e che sta coinvolgendo dieci città, dal nord al sud del Paese, per