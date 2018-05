Emma | «La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione sono muri che ci

domanipress

(Di venerdì 4 maggio 2018) Da oggi, venerdì 4 maggio, arriva in radio “MI PARLI PIANO”, il nuovo singolo diestratto dall’album “ESSERE QUI” (Universal Music).Un’intensa ballata in cui, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti. «Lae ladi– spiegain merito al brano –sempre più alti che ci limitano nelle nostre esternazioni… e la presunzione di pensare che il tempo sarà sempre dalla nostra parte». Dopo essere stata protagonista musicale a Tokyo all’interno del festival “Italia Amore Mio 2018”,lo scorso 25 aprile ha rappresentato l’Italia anche a Las Vegas, in uno showcase esclusivo sul palco della Latin Billboard Music Week, principale manifestazione dedicata agli operatori del settore discografico legata al mercato latino-americano. Prodotto insieme a Luca Mattioni, “Essere qui” è stato pubblicato ...