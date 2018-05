EMBRIONE ARTIFICIALE Dai topi agli uomini | l’ultimo obbiettivo dei nuovi Frankenstein

PRIMO EMBRIONE ARTIFICIALE PRODOTTO SENZA OVULO E SPERMATOZOO/ Permetterà sviluppo di farmaci per la fertilità : Cellule staminali, PRIMO EMBRIONE totalmente ARTIFICIALE: il "blastoide" SENZA madre né padre è il PRIMO passo verso un umanoide ARTIFICIALE? La scoperta tra scienza ed etica(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:21:00 GMT)

Impiantato per la prima volta un EMBRIONE ARTIFICIALE - in un topo - : Un team di ricercatori olandesi è riuscito a generare un embrione di topo a partire dalle cellule staminali, senza spermatozoi e ovuli, e impiantarlo

Impiantato per la prima volta un EMBRIONE ARTIFICIALE (in un topo) : Ci siamo riusciti ancora una volta: abbiamo generato un embrione sintetico a partire dalle sole cellule staminali, senza quindi ricorrere a ovuli e spermatozoi. A differenza della ricerca dell’Università di Cambridge, pubblicata poco più di un anno fa, che era riuscita ad assemblare, sempre grazie alle cellule staminali, un piccolo embrione di topo, questa volta abbiamo fatto un passo in più. Il team di ricercatori olandesi ...

Creato il primo EMBRIONE totalmente artificiale - in futuro esseri viventi da laboratorio : Era impossibile da immaginare solo 20 anni fa, ma il primo embrione completamente artificiale è una realtà. E' di topo ed è artificiale perché non è stato ottenuto a partire dall'unione di un ovocita ...

Olanda - ottenuto il primo EMBRIONE completamente artificiale : Olanda, ottenuto il primo embrione completamente artificiale Il feto di topo, generato da cellule staminali in un laboratorio di Maastricht in Olanda, ha continuato a svilupparsi nell’utero ma non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura Continua a leggere

Primo EMBRIONE ARTIFICIALE prodotto da cellule staminali/ Senza madre né padre : 'blastoide' diverrà umanoide? : cellule staminali, Primo embrione totalmente artificiale: il 'blastoide' Senza madre né padre è il Primo passo verso un umanoide artificiale?.

Primo EMBRIONE ARTIFICIALE prodotto da cellule staminali/ Senza madre né padre : ‘blastoide’ diverrà umanoide? : cellule staminali, Primo embrione totalmente artificiale: il "blastoide" Senza madre né padre è il Primo passo verso un umanoide artificiale? La scoperta tra scienza ed etica(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:44:00 GMT)

Creato il primo EMBRIONE completamente artificiale : E’ stato Creato il primo embrione completamente artificiale, generato da cellule staminali e non da ovuli e spermatozoi. E’ stato realizzato in laboratorio e con cellule di topo: ha continuato a svilupparsi nell’utero, ma è riuscito a raggiungere la fase matura. L’embrione è stato ottenuto in Olanda, nell’Istituto di Medicina rigenerativa dell’Università di Maastricht: il gruppo guidato da Nicolas Rivron è ...

EMBRIONE totalmente artificiale - aperta la strada verso i primi esseri viventi da laboratorio : A poco più di un anno dell’annuncio della creazione di un Embrione artificiale di topo a partire da cellule staminali prosegue la ricerca che un giorno potrebbe portare ai primi esseri viventi artificiali. Anche l’Embrione del tutto artificiale, ossia non generato a partire da ovuli e spermatozoi, ma da cellule staminali, ottenuto in Olanda, è di topo e ha continuato a svilupparsi nell’utero, anche se non si è dimostrato in grado di ...