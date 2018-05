Elliott | chi sono gli attivisti che hanno preso il controllo di Tim

Chi è Paul Elliott Singer - il finanziere dell'offensiva in Tim : Identikit del finanziere che con il suo fondo "attivista" tenta un clamoroso ribaltone degli equilibri in Telecom Italia. Ecco come si muove e chi sono i suoi uomini nel nostro Paese

Telecom - chi vincerà fra Vivendi ed Elliott? Genish risponde al Sole : «Basta scontri tra i soci Tim», dice il Ceo in questa intervista al Sole 24 Ore. «Uno scontro prolungato tra gli azionisti è molto rischioso e dannoso per la società». E «tra Vivendi e il piano Elliott ci sono differenze significative»...

TIM - entrano anche i tedeschi di SVM - e dichiarano supporto a Elliott - : Teleborsa, - Nuovo colpo di scena nella partita sulla governance di TIM. La società tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management ha fatto sapere di aver recentemente costituito una ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

TIM - CdA : illeggittimo ok sindaci a richieste Elliott : Teleborsa, - E' scontro tra Consiglio di Amministrazione , CdA, e Collegio sindacale di TIM . Il CdA della compagnia telefonica ha valutato "non conforme", "contraddittoria, illegittima e ...

I sindaci aprono l'assemblea Tim alle richieste del fondo Elliott : L'inizio dello scontro finale tra Vivendi e il fondo americano Elliott per la governace di Tim è segnato. l'assemblea dei soci del prossimo 24 aprile si aprirà con la votazione delle richieste ...

TIM - assemblea soci del 24 aprile integrata con richieste Fondo Elliott : Le richieste presentate dal Fondo Elliott saranno ai primi punti dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci TIM convocata per il 24 aprile prossimo. Lo si evince da un'integrazione dell'ordine del ...

Tim : cda il 9 aprile dopo ok sindaci a richiesta di Elliott : Roma, 29 mar. , askanews, Convocato per il 9 aprile il cda di Tim. Lo comunica la società, sottolineando che il 9 aprile 'si riunirà il consiglio di amministrazione per discutere delle eventuali ...

Tim - Elliott vuole chiudere ad aprile : Il fondo Usa: 'Se i nostri consiglieri vengono eletti l'assemblea di maggio non serve' Il fondo Elliott punta a chiudere la partita su Tim all'assemblea del 24 aprile, senza arrivare allo scontro ...

Tim : Elliott chiede cambio cda - al via la battaglia con Vivendi : Milano, 15 mar. , askanews, Elliott svela le carte e, in vista dell'assemblea degli azionisti di Tim del 24 aprile, chiede l'integrazione dell'ordine del giorno con la revoca di sei consiglieri ...

Tim - il fondo Elliott allo scoperto : chiesta la revoca dei manager Vivendi : Tim, il fondo Elliott allo scoperto: chiesta la revoca dei manager Vivendi Il fondo Usa vuole le teste del presidente De Puyfontaine e del vicepresidente esecutivo Recchi e la nomina di sei nuovi consiglieri tra cui Luigi Gubitosi e Fulvio Conti Continua a leggere L'articolo Tim, il fondo Elliott allo scoperto: chiesta la revoca dei manager Vivendi proviene da NewsGo.

