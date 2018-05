Elliott batte Vivendi e conquista il cda di Tim

Tim : Elliott batte Vivendi e conquista il cda : Rozzano , MI, , 4 mag. , askanews, Ribaltone in Tim: Elliott batte Vivendi in assemblea e si aggiudica la maggioranza del cda. 'Una vittoria per tutti gli azionisti. Si apre un nuovo capitolo per il ...

TIM - Elliott batte VIVENDI E CONQUISTA IL CDA/ Ultime notizie : Calenda - “monitoreremo con attenzione” : Assemblea Tim, ELLIOTT e VIVENDI sono arrivate allo scontro decisivo per Telecom Italia con la votazione del nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:27:00 GMT)

