Elena Ferrante | in inverno arriva la fiction su Rai1 | ' Sarà in napoletano con sottotitoli'

L’amica geniale di Elena Ferrante : ecco i volti di Elena e Lila : Diffuse oggi le prime immagini ufficiali de L’amica geniale , la serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo (Private, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts), tratta dal Best Seller L’amica geniale , il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante , edita in Italia da da E/O. Le riprese della serie sono in corso a Caserta. In scena oltre 150 attori e 5000 comparse. Un casting durato otto mesi, durante i quali sono stati provinati ...

Elena Ferrante : "Sono italiana - ma non gesticolo - non urlo e non digerisco la pizza" : "Amo il mio paese, ma non ho uno spirito patriottico e nessun orgoglio nazionale. Inoltre, digerisco male la pizza, mangio pochissimi spaghetti, non parlo ad alta voce, non gesticolo, odio tutte le mafie, non esclamo 'Mamma mia!'. Essere italiana, per me, inizia e finisce con il fatto che parlo e scrivo in italiano". Sulle pagine del Guardian, Elena Ferrante - da circa un mese editorialista per il quotidiano britannico - parla del suo essere ...