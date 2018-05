Ecco le giuste porzioni alimentari da suddividere nell’intera settimana

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) L’alimentazione è molto importante per la salute e l’efficienza dell’essere umano, in quanto contribuisce a rigenerare e mantenere il corpo in buono stato e a funzionare correttamente. Mangiare eccessivamente e in maniera scorretta può causare problemi di sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e diabete, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari e tumori. Quindi nutrirsi bene mangiando lentamente, aiuta a mantenersi in forma e riduce il rischio di sovrappeso e obesità: assaporare i cibi e masticare a lungo permette ai recettori del gusto di inviare al cervello il messaggio di sazietà. Secondo gli esperti per vivere bene bisogna nutrirsi con tutti gli alimenti indispensabili alla vita e al metabolismo degli esseri viventi. Attraverso la nostra dieta infatti introduciamo nel nostro corpo nutrienti essenziali per il benessere dell’organismo, ...