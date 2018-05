E Renzi dà via libera a un governo del Presidente “Ma solo se ci stanno tutti” 

Pd - al via direzione. Renziani assicurano : 'Martina non in discussione' : Riunione Areadem, irrinunciabile voto fiducia a Martina - E' irrinunciabile un voto che riaffermi la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina, in vista di una fase politica delicata, con le ...

In salita la via del dialogo tra M5s e Pd : Renziani fermi sul no - Direzione cruciale : La trattativa si gioca sui programmi. Per tirare le somme il presidente Mattarella attenderà fino al 3 maggio, quando si riunirà la Direzione del Pd . 'Siamo alternativi su molti fronti, ma abbiamo il ...

Governo - avviato il dialogo Pd-M5s. Mattarella aspetta fino al 3 maggio. Gelo di Renzi : 'il mio mandato si chiude con esito positivo' ha detto ieri il presidente della Camera Fico, dopo aver riferito al quirinale sugli esiti della sua esplorazione. Mattarella adesso attendera' la ...

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...

Il Pd scende dall'Aventino Via ai contatti segreti tra Renzi e Casaleggio : 'La mossa del cavallo', la chiama un Renziano di prima fila. Quella che dovrebbe arrivare a sorpresa, e solo alla fine del percorso che, probabilmente, porterà l'asse Di Maio-Salvini a schiantarsi. ...

Salvini “Governo Lega - Di Maio rispetti voto”/ Calenda “Pd non sia immobile” : Renzi fa rinviare Assemblea dem : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Ama : Municipio VI - al via raccolta diffeRenziata : Roma – Lorenzo Bagnacani, Presidente di Ama, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare sull’avviso a regime del nuovo modello di raccolta differenziata nel Municipio VI. Una ‘rivoluzione’ che per alcuni cittadini inizierà già nei prossimi giorni. “Indicativamente a settembre-ottobre, comunque entro l’autunno sara’ completato tutto. Abbiamo suddiviso in zone l’intero Municipio. In ogni ...

Tennis - a Montecarlo forfeit di Krajinovic. LoRenzi debutto rinviato : Per classifica, sono entrati Fabio Fognini, 20 del mondo, semifinalista qui nel 2013 e Paolo Lorenzi, 57. Il ligure troverà il qualificato bielorusso Ilya Ivashka al primo turno e poi il vincente tra ...

ATP Montecarlo 2018 : Krajinovic ko - rinviato il match di LoRenzi. Cecchinato nel main-draw : Comincia con un rinvio il Masters di Montecarlo , terzo 1000 della stagione. Il match che doveva inaugurare il torneo sul Centrale tra Paolo Lorenzi e Filip Krajinovic è stato infatti cancellato per ...

Tiziano Renzi verso l'archiviazione Scafarto verso il rinvio a giudizio Cosa succede dopo la Cassazione : La richiesta di rinvio a giudizio per Scafarto appare scontata anche se la Cassazione dovesse respingere il ricorso e confermare la decizione del Tribunale del Riesame che ha annullato l' interdizione di Scafarto restituendogli la divisa... Segui su affaritaliani.it

Rinviata l'assemblea Pd - le minoranze : Renzi tiene in ostaggio il partito : Come Daniele Viotti : 'Un fatto gravissimo che viola lo statuto e la logica politica', ha scritto l'eurodeputato in un messaggio rilanciato sempre via Twitter dalla senatrice Monica Cirinnà, anche ...

Governo - i Renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Viale Malta - sul muro del Polo compare la scritta 'Renzi farai la fine del Duce' : Ubriachi alla guida, ritirate dalla Stradale quattro patenti 3 Capriolo ferito e impaurito salvato dalla polizia 4 Cane vaga in strada a Borghetto, salvato da una guardia giurata La scritta apparsa in ...