huffingtonpost

: È grazie ad Alan Turing se avremo il filtro migliore della storia per desalinizzare l'acqua - HuffPostItalia : È grazie ad Alan Turing se avremo il filtro migliore della storia per desalinizzare l'acqua - germanodefrance : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): È grazie ad Alan Turing se avremo il filtro migliore della storia per desa… - germanodefrance : RT @HuffPostItalia: È grazie ad Alan Turing se avremo il filtro migliore della storia per desalinizzare l'acqua -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Si può continuare ad ispirare l'umanità e a cambiare il mondo, anche a 64 anni dalla morte. Ne è un esempio, il famoso geniomatematica, il cui studio ha costituito la base per la creazione di una nuova struttura nanoscopica in grado dil'acqua. Lo strumento, nato sulla base delle sue teorie, è, secondo i ricercatori, di gran lungarispetto ai filtri che si trovano oggi sul mercato.La ricerca, pubblicata su Science, è stata condotta dagli studiosiZhejiang University di Hangzhou, in Cina. I ricercatori hanno tratto ispirazione dall'ultimo studio pubblicato da, due anni primamorte: il matematico aveva sviluppato un modello intuitivo per spiegare la formazione di strutture complesse in natura, ad esempio le striature del manto di una tigre.Nella sua teoria,spiegava perché sistemi ...