Duecento anni dopo | cosa resta di Karl Marx oltre ai libri di storia

agi

: Dice bene il compagno @maxarifay! #Marx rimane attuale anche a duecento anni dalla sua nascita ? - FA_ticino : Dice bene il compagno @maxarifay! #Marx rimane attuale anche a duecento anni dalla sua nascita ? - dodicin : Minchia devo comprare gli ultimi 8 volumi di Pandora Hearts da duecento anni ma chi si ricorda niente di Pandora Hearts - quadarel : RT @emmanuelap: L’intervento di @chiararu si conclude con l’immagine della donna che duecento anni diede vita all’informatica. #GirlsinICT… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Intuì incon particolare acume alcuni dei processi dell'economia capitalista, come l'accumularsi progressivo di quantità sempre maggiori di ricchezza in un numero sempre minore di mani. Mise in ...