Due mesi di nulla

Cosa si aspettano gli italiani dai partiti a Due mesi dalle elezioni del 4 marzo : In attesa del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, le posizioni dei partiti, a due mesi dal voto del 4 marzo, appaiono di fatto immutate. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha chiesto agli italiani quale alleanza di Governo sarebbe oggi preferibile per il Paese: se un terzo dei cittadini guarda ormai ad un ritorno alle urne entro l’anno, 3 italiani su 10 continuano ad auspicare un Esecutivo del ...

Parlamento in “ferie” da Due mesi : per gli onorevoli un maxi ponte di 18 giorni : Parlamento in “ferie” da due mesi: per gli onorevoli un maxi ponte di 18 giorni Quinta Colonna mostra i corridoi deserti della Camera con il blocco fino al 7 maggio Continua a leggere

Bologna - ritrovato il Sant’Ambrogio rubato dalla Pinacoteca Due mesi fa : Era stato rubato il 10 marzo scorso, in pieno orario di apertura, il Sant’Ambrogio risalente alla seconda metà del 1300 e attribuito a Giusto de’ Menabuoi. Una tavoletta alta 29 centimetri e larga 19, dal valore di oltre 70mila euro, conservata alla Pinacoteca di Bologna dal 2003. Ma ora i carabinieri dei beni culturali sono riusciti a ritrovarla, insieme ad altri due dipinti scomparsi nei mesi scorsi. “Questo è un ...

AG : affogò Due cani nel fiume - condannato a 20 mesi sospesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mattarella : “A Due mesi dal voto - nessuna maggioranza : nuove consultazioni lunedì” : Mattarella: “A due mesi dal voto, nessuna maggioranza: nuove consultazioni lunedì” Il Quirinale: “A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un’intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico”. Continua a leggere

Politica - perché l'Italia è da Due mesi senza governo? Cosa fanno i partiti? : In attesa, domani 3 maggio, della direzione del Partito democratico, il grande sconfitto ma pur sempre la seconda forza Politica del Paese. A […]

Due mesi per fare un governo sono troppi? In Europa c’è chi ha fatto di peggio : Circa 60 giorni per formare un governo sono troppi? Per il momento, non ci sono differenze sostanziali con quanto accaduto nella Prima e Seconda Repubblica. Se poi guardiamo agli altri paesi, l’Italia non è neanche un caso così eccezionale. di Luigi Curini e Luca Pinto (Fonte: lavoce.info) Stessi tempi per Prima e Seconda Repubblica sono ormai trascorsi due mesi dalle elezioni del quattro marzo e poco meno dalle dimissioni del governo Gentiloni, ...

Di Maio tiene duro e rivendica le scelte di questi Due mesi : Il MoVimento Cinquestelle rilancia: 'chiediamo a Mattarella di votare a giugno'. Il leader Cinquestelle attacca Lega e Pd: hanno anteposto interessi personali a quelli del paese -

En?gma diventa 'Eremita' - un nuovo singolo a soli Due mesi da Shardana : PRIMAPRESS, - OLBIA - A soli due mesi dalla pubblicazione dell'ultimo lavoro di studio Shardana che ha debuttato nella TOP 10 FIMI degli album più venduti della settimana, peraltro unico artista senza ...

Matteo Renzi riappare in tv dopo Due mesi di silenzio. 'Governo Pd e M5s?' : cosa risponde a Fabio Fazio : Matteo Renzi torna in televisione dopo due mesi di silenzio e tutti pendono dalle sue labbra. Tema cruciale: il Pd farà o no l'accordo con il M5s per un governo. 'Deciderà la direzione Pd', dice a ...

Camere ferme da quasi Due mesi : impossibile formare le commissioni : Camere ferme ormai da due mesi: il prossimo 4 maggio saranno infatti due mesi da quando si è votato. E sia la Camera che il Senato sono di fatto paralizzati. impossibile costituire le 14 commissioni ...

Montella : Due esoneri in 5 mesi - cacciato anche dal Siviglia : Due esoneri in 5 mesi, all’interno della stessa stagione calcistica. Un record non certo invidiabile per Vincenzo Montella, il quale è stato sollevato dal ruolo di tecnico del Siviglia, dopo essere stato esonerato a novembre da tecnico del Milan. Insomma, un’annata non certo positiva per l’Aeroplanino, il quale ieri, perdendo in casa del Levante, ha sancito la definitiva rottura con il club spagnolo. La sconfitta per 5-0 nella finale di Coppa ...