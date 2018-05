Ducati alla conquista degli Usa | aperto lo Store di New York

Il Motogiro d’Italia parte dalla Ducati : Oggi lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale è il punto di partenza della 27° edizione del Motogiro d’Italia, la rievocazione storica della più antica e prestigiosa gara motociclistica italiana a tappe. L’edizione 2018 si terrà dal 30 aprile al 6 maggio e solcherà le strade della celebre Motor Valley, il distretto industriale situato in Emilia […] L'articolo Il Motogiro d’Italia parte dalla Ducati sembra essere il primo su ...

DOVIZIOSO ALLA Ducati/ Rinnovo del contratto più vicino : Domenicali - "vogliamo continuare con lui" : DOVIZIOSO ALLA DUCATI: il pilota italiano è sempre più vicino al Rinnovo con la scuderia di Borgo Panigale. Le cifre dell'accordo e le parole di Claudio Domenicali sul centauro. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro : "Giovanni Ciacci? Nulla di diseDucativo nel nostro ballo" : Raimondo Todaro, insegnante di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018, per la prima volta, ha rivelato come è riuscito a ballare con un altro uomo risultando convincente e, per Nulla stucchevole. Quest'anno, infatti, due uomini ballano assieme come coppia in un talent show italiano: Non mi sono posto il problema, ma ero consapevole che una scelta del genere avrebbe potuto scatenare polemiche. E non è un caso che Milly abbia pensato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...