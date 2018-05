Dragon Age II disponibile su Xbox One tramite retrocompatibilità

Mark Darrah sarà l'executive producer del prossimo Dragon Age e Anthem : Senza dubbio Dragon Age è una delle opere meglio riuscite in casa Bioware e i fan hanno più volte chiesto a gran voce un nuovo capitolo del GDR Dark Fantasy. Purtroppo nè Electronic Arts nè Bioware hanno ancora rivelato nulla a proposito ma Mark Darrah ha fatto sapere tramite Twitter che rivestirà il ruolo di executive producer in Dragon Age 4 e Anthem:"Nel novembre del 2016 la maggior parte di noi è stata portata verso Mass Effect: Andromeda ...

BioWare fu “salvata” da EA - i creatori di Dragon Age e Mass Effect svelano retroscena : Nel corso degli anni, BioWare è cambiata molto: i creatori di Mass Effect e Dragon Age (ma anche di altri celebri titoli, come Baldur’s Gate, Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights, Jade Empire) hanno attraversato momenti floridi ma anche difficili, soprattutto recentemente con le critiche a Mass Effect Andromeda e con il ridimensionamento del team di sviluppo. In queste ultime ore abbiamo letto alcune dichiarazioni da parte degli ...

L'ex BioWare Mike Laidlaw svela nuove informazioni sulla storia del prossimo Dragon Age : L'ex scrittore di BioWare, Mike Laidlaw, ha condiviso alcuni dettagli allettanti su ciò che aveva progettato per il nuovo Dragon Age prima della sua partenza dallo studio di sviluppo.Che un nuovo episodio della serie sia in produzione non è una novità, già nel gennaio di quest'anno era arrivata la conferma da parte del produttore esecutivo di BioWare, Mark Darrah, il quale aveva dichiarato che la compagnia stava concentrando i suoi sforzi su ...

Futuro incerto per Dragon Age 4? BioWare ha rimandato l’uscita : Non molto tempo fa venivamo a sapere che BioWare aveva intenzione di "rifondare" lo sviluppo di Dragon Age 4 nell'ottica di inserire maggiori servizi live al gioco, un elemento che aveva allarmato molti fan sull'eventualità che la saga potesse deviare dal suo concept esclusivamente per giocatore singolo. In queste ore sono arrivate nuove, "preoccupanti" voci sul Futuro della serie, poiché il Creative Director di BioWare Mike Laidlaw ha parlato ...

Prezzo GTA 5 e Dragon Age scontato per Xbox One nei Deals with Gold fino al 27 marzo : Questa settimana i Deals with Gold sono davvero ricchi di sorprese per le offerte Xbox One e Xbox 360 a prezzi tagliati. C'è innanzitutto GTA 5 al 50% e Mirror's Edge con il 75% di sconto, ma anche moltissimi altri come Dragon Age Inquisition al 75%. Spazio alla lista, ai Deals with Gold di questa settimana. Xbox One Deals with Gold Color Symphony 2* Xbox One Game 75% DWG Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition* Xbox One Game ...

Prezzo GTA 5 e Dragon Age scontato per Xbox One nei Deals with Gold del 20-27 marzo : Questa settimana i Deals with Gold sono davvero ricchi di sorprese per le offerte Xbox One e Xbox 360 a prezzi tagliati. C'è innanzitutto GTA 5 al 50% e Mirror's Edge con il 75% di sconto, ma anche moltissimi altri come Dragon Age Inquisition al 75%. Spazio alla lista, ai Deals with Gold di questa settimana. Xbox One Deals with Gold Color Symphony 2* Xbox One Game 75% DWG Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition* Xbox One Game ...

Dragon Age 4 a fari spenti : a che punto è la lavorazione del gioco? : Le voci di corridoio sembrerebbero essere state confermate: un nuovo capitolo della saga Dragon Age è pronto ad approdare sugli scaffali nel prossimo futuro. Certo, non è ancora chiaro se questo nuovo prodotto riprenderà la numerazione originale (Dragon Age 4) oppure se sarà semplicemente un nuovo capitolo “collaterale”, ma è bastato semplicemente l'annuncio fatto da Mark Darrah, executive producer dell'intera serie, per mandare in brodo di ...

Il creative director di Dragon Age : Inquisition al lavoro su Cyberpunk 2077? A Mike Laidlaw piacerebbe : Anche se pressoché ogni capitolo ha quanto meno una manciata di problematiche (il problema di Inquisition a livello di fetch quest è lampante), la serie di Dragon Age può sicuramente essere considerata una di quelle trilogie di buona se non buonissima fattura. Parte del merito va riconosciuta a una delle figure chiave del team che ha lavorato sull'IP: Mike Laidlaw.L'ormai ex BioWare è stato il protagonista assoluto di una lunga intervista ...