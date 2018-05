Donne e sport | a Piazza Armerina le prime atlete della storia

Celli : 5S boccia mia proposta su sport sicuro Donne : Celli: circuti Running prevedevano maggiori misure di sicurezza Roma – Di seguito le dichiarazioni del capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “Il M5S in Assemblea Capitolina ha bocciato la mia proposta per la realizzazione di circuiti Running che prevedano maggiori misure di sicurezza per le donne che si allenano da sole, troppo spesso vittime di molestie o aggressioni. I percorsi ...

Le Donne fanno meno sport - ma hanno una vita più sana : Nel 2016, infatti, secondo l'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana" il 39,2% della popolazione ha dichiarato di non praticare sport né di fare attività fisica nel tempo libero. Il dato è ...

Donne vs uomini : chi fa più sport? : Le Donne sono meno in sovrappeso degli uomini. Fumano e bevono meno di loro, ma allo stesso tempo fanno meno attività sportiva. E’ quanto emerge da alcuni dati presentati a Roma in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Stando alla rielaborazione di dati Iss (Sorveglianza Passi), circa due adulti su cinque (il 42,7%) sono in eccesso di peso, con il 31,7% in sovrappeso (in leggero aumento) e l’10,5% sono obesi ...

Signore presidenti. Quando nello sport comandano le Donne : E' l'unico apice dello sport marchigiano, dal palmares smisurato, semifinalista scudetto con sfide infinite e contestate, contro Modena, e di Champions league. Modena, appunto, là c'è la regina Catia ...

Sport e cibo sano e… Qual è il (vero) benessere per le Donne italiane : Qual è la percezione del benessere delle donne italiane? Per il 47% è strettamente connesso allo svolgimento regolare di un’attività fisica; per il 32% significa prendersi cura di sé, così da recuperare uno stile di vita equilibrato e privo di stress, senza dovere necessariamente dedicarsi allo Sport; per il 21% è correlato a un’alimentazione sana. E’ quanto emerge dalla ricerca ‘Healthy Living’ condotta da Osservatorio ...

Donne e motori? Anche al gentil sesso piacciono gli sport utility : La tendenza degli ultimi anni, che vuole i suv al centro dell’attenzione commerciale degli automobilisti di casa nostra, non ha “risparmiato” le signore. Secondo una ricerca condotta dall’Unrae (Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri), nel 2017 la richiesta di sport utility da parte del gentil sesso ha pesato per il 63%, mentre nei primi tre mesi del 2018 la quota è già al 60%. Numeri da non sottovalutare, ...

Mama chat : lo sportello rosa che aiuta le Donne online : Pensano sia normale che lui le minacci, le umili, le tenga isolate dal resto del mondo; pensano di meritarlo. È una manipolazione mentale crudele, pericolosa e diffusissima, se non si crea ...

Trasporto aereo : EasyJet - obiettivo 20% Donne pilota entro 2020 : ... 55%, , infatti, hanno iniziato a manifestare un interesse per questo mondo e per la carriera da pilota fin dall'età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti donna più in là nel tempo, circa verso ...

Trasporto aereo : EasyJet - obiettivo 20% Donne pilota entro 2020 (2) : (AdnKronos) – Alcuni piloti donna hanno affermato di essere state scoraggiate nel perseguire il loro sogno per il fatto di essere donne, un segnale che il mestiere di pilota continua ancora ad essere percepito da molti come un lavoro prevalentemente riservato al mondo maschile. ‘In EasyJet la diversità è un valore e la composizione del nostro organico riflette la varietà dei nostri passeggeri. L’Amy Johnson Flying Initiative è ...

8 marzo - sciopero. Coinvolti trasporti - sanità - scuola e...Donne : Previste manifestazioni in 70 Paesi del mondo oltre all'Italia. Da noi, il corteo delle donne avrà il volto del collettivo femminista 'Non una di meno', autore dell'appello raccolto dai sindacati.

Csen Against Violence. Lo sport contro la violenza sulle Donne : Grazie al Progetto Coni 2018 prende il via l’iniziativa promossa dal Centro Spotivo Educativo Nazionale “Csen Against Violence – Lo

Sciopero 8 marzo - fermi trasporti e scuola. Mobilitazione delle Donne. Orari - informazioni : Festa della donna con disagi per treni, aerei, bus e metro. Ma in piazza scenderanno anche le lavoratrici per rivendicare parità di salari e protestare contro femminicidi e violenze