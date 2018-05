Donadoni | “il Bologna affronterà la Juve con giuste motivazioni”

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) “Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra che ha un obiettivo importante, per noi questa sarà una motivazione”. Non crede a cali di tensione delil tecnico dei rossoblù, Roberto, che domani all’Allianz Stadiumlantus a caccia di un risultato pieno per mantenere i 4 punti di vantaggio sul Napoli nella corsa per lo scudetto. “Dobbiamo giocare con grande aggressività cercando di limitare le iniziative personali degli avversari -spiega il mister nella conferenza stampa della vigilia-. A noi mancheranno giocatori importanti ma sarà un’occasione per chi scenderà in campo per mettersi in evidenza”. (AdnKronos) L'articolo: “illaconmotivazioni” CalcioWeb.