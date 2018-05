Domenica 6 maggio ingresso gratis in tutti i siti statali

Alice nella Città : Domenica 6 maggio è l'EFA Young Audience Film Day 2018 : I risultati nazionali verranno trasmessi tramite video conferenza da Erfurt , Germania, dove il vincitore verrà annunciato durante una cerimonia di premiazione trasmessa in live streaming su yaa.

FERRARA IN TV - Domenica 6 maggio 10.15. All'interno del magazine 'Italian Beauty' : Rai Tre lo manda All'interno di Italian Beauty, magazine di Rai Italia, la direzione della Rai che produce e distribuisce i programmi della televisione pubblica italiana in tutto il mondo, su canali ...

I bikers di Onda d'urto a Soveria Mannelli Domenica 6 maggio : Sarà una grande festa quella che toccherà domenica 6 maggio Soveria Mannelli per la secOnda tappa del programma 2018 di escursioni in mountain-bike di Onda d'urto. Sono attesi quasi duecento bikers ...

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - Da lunedì 7 a Domenica 13 maggio tra via Scienze e via Giuoco del pallone : 'Quante storie nella storia': 14 incontri per la Settimana della didattica in ARCHIVIo 04-05-2018 / Giorno per giorno Da lunedì 7 a domenica 13 maggio 2018 tra ARCHIVIo storico comunale , via Giuoco ...

Musei civici di Roma gratis Domenica 6 maggio : mostre e attività in programma : http://www.museodizoologia.it/evento/scienza-in-famiglia-chi-ha-paura-dei-serpenti/ Scienzofficina 'Parola di Animale' Museo Civico di Zoologia orari: 15.00 - 16.30 Tutti gli animali comunicano, ...

Diocesi : festa San Giuseppe Artigiano : Domenica 6 maggio : Tutto pronto a Ragusa per la festa di San Giuseppe Artigiano in programma per domenica 6 maggio con la processione esterna.

Pastorale familiare : 'L'@more al tempo dei social'. Il convengo - Domenica 6 maggio a Campobasso : Lo ha ribadito anche papa Francesco rivolgendosi il 1 maggio al mondo della comunicazione che 'la Chiesa sente di non poter far mancare la propria voce, per essere fedele alla missione che la chiama ...

MAGGIO ESTENSE - Nelle mattinate di Domenica 6 e Domenica 20 maggio. Escursioni in compagnia di Francesco Scafuri : Alla scoperta delle frazioni lungo la riva del Po. Passeggiate culturali a Pontelagoscuro e Ravalle 02-05-2018 / Giorno per giorno Si è svolta in mattinata , mercoledì 2 MAGGIO, nella residenza ...

Mostre e attività nei Musei in Comune per la prima Domenica di maggio 2018 : 2/5/2018 – nAnche il 6 maggio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, […]

Musei e monumenti aperti (gratis) Domenica 6 maggio 2018 in tutta Italia : Torna "domenica al Museo". Oltre 450 tra Musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale....

“Passeggiando nel Parco” di Villa da Schio : il 6 maggio la Domenica dedicata alla visite guidate : domenica 6 maggio 2018 torna “Passeggiando nel Parco”, la domenica dedicata alla visite guidate a Villa da Schio (Castelgomberto, Vicenza). Le visite guidate riguardano tutto il Parco settecentesco con il suo complesso di statue dell’Officina del Marinali, i giardini, il cortile centrale e la Cappella di Santa Maria Maddalena. Il corpo centrale della Villa, presenta la classica struttura delle ville venete. Il cortile interno contornato da un ...

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli Domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45: lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

SALA NEMESIO ORSATTI - Da sabato 28 aprile a Domenica 6 maggio a cura della Pro loco di Pontelagoscuro - via Risorgimento 4 - : L'iniziativa, inserita nel programma del maggio Pontesano, è promossa da Pro loco Pontelagoscuro in collaborazione con Luigi Cirelli, appassionato del mondo a quattro zampe, il quale fornirà le coppe ...

Lucca Classica Music Festival Eleonora Abbagnato sul palco del Giglio Domenica 6 maggio : La serata proseguirà sulle note di Georges Bizet, con alcuni celebri estratti dal balletto Carmen, capolavoro che ha reso Roland Petit famoso in tutto il mondo. A danzare il ruolo della fascinosa ...