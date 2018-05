Dissesto idrogeologico | geologo | è necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare

Lombardia : Fontana - 33 - 5 mln per prevenire Dissesto idrogeologico e scuole : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo 'liberato' 33,5 milioni di euro per venire incontro alle esigenze che il vecchio 'patto di stabilità', oggi 'equilibrio di bilancio', impone ai Comuni che pertanto si trovavano nell'impossibilità di affrontare investimenti anche su questioni molto sensibili com

Sicilia : 11 milioni per opere contro il Dissesto idrogeologico : Per la progettazione esecutiva di importanti opere contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, sono stati destinati 11 milioni di euro. Gli interventi per la salvaguardia e la tutela del territorio in 27 Comuni di sette province dell’Isola sono inseriti in un primo stralcio di finanziamenti del ministero dell’Ambiente. Si tratta di un Fondo di rotazione, per interventi di sicurezza del suolo e delle acque, di cento milioni di euro, ...