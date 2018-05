Dispersi nell’Atlantico due velisti italiani

meteoweb.eu

: Due velisti italiani dispersi da 2 giorni nell'Atlantico. Ultimo contatto tra le Azzorre e Gibilterra ?… - RaiNews : Due velisti italiani dispersi da 2 giorni nell'Atlantico. Ultimo contatto tra le Azzorre e Gibilterra ?… - italynews24 : Due velisti italiani dispersi da 2 giorni nell'Atlantico. Ultimo contatto tra le Azzorre e Gibilterra - cdsnews : #cronaca #laspezia - Spezzini dispersi nell'Atlantico, stavano tornando a casa -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Risultanonell’Atlantico dal primo pomeriggio del 2 maggio due, Aldo Revello e Antonio Voinea, che stavano rientrando in Mediterraneo dai Caraibi a bordo dell’imbarcazione a vela ‘Bright‘, Beneteau Oceanis Clipper 473: lo ha reso noto su Facebook un amico dei due navigatori e giornalista, Andrea Riscassi. “Dopo la prima parte della traversata senza alcun problema e una breve sosta alle Azzorre, sono ripartiti verso Gibilterra sabato 28 aprile il meteo era buono e la traversata tranquilla“. “Il 2 maggio le centrali operative hanno ricevuto l’allarme dall’Epirb del Bright, alle 13.48, e da allora ogni successivo tentativo di contatto satellitare è stato vano. Sembrerebbe che l’Epirb abbia trasmesso per solo un ciclo e poi più nulla. La macchina dei soccorsi è già in moto e la Guardia Costiera portoghese ...