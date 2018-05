Disegno di legge presentato al Senato : corso di non violenza per la Polizia : Loredana De Petris è una senatrice eletta tra le fila di Liberi e Uguali (il partito della Boldrini e Grasso) ma che ora è passata al gruppo misto. L'idea della parlamentare è quella che le forze di Polizia debbano seguire dei corsi sulla non violenza: il Ministero dovrebbe dunque trovare degli insegnanti e istituire appositi percorsi formativi indirizzati a chi porta la difesa, che siano carabinieri, poliziotti, finanzieri o penitenziari. La ...

Austria - ritirato il Disegno di legge che apriva i consolati ai sudtirolesi tedeschi. Dura 24 ore la provocazione di Kurz : Vienna e il suo giovane cancelliere Sebastian Kurz, pungolato dagli alleati di governo nazionalisti della Fpö, continuano le provocazioni verso l’Italia cominciate con la battaglia per concedere la cittadinanza alla minoranza tedesca della provincia autonoma di Bolzano e proseguite mercoledì con il disegno di legge trasmesso al Parlamento per l’apertura dei consolati Austriaci all’estero agli stessi sudtirolesi di madrelingua ...

«Cinque giorni di festa in più all'anno - ecco quali» : il Disegno di legge in Senato : ... trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo ...

Più ponti per tutti : Disegno di legge per il ritorno di 5 festività soppresse : Se il 2017 è stato considerato l'anno dei ponti, il 2018 - e ve lo spiegavamo qui - non è altrettanto apprezzato da chi confida nel...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione : 'Depositato un Disegno di legge elettorale - all'insaputa di Salvini e Meloni' : Ha lasciato 'di stucco' gli alleati, Silvio Berlusconi . Poco più di una riga, nel retroscena del Quotidiano nazionale , svela perché il centrodestra potrebbe presto implodere, con conseguenze ancora ...