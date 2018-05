Diritti tv | udienza Sky-Mediapro | decisione tra lunedì e mercoledì

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018 - 2021. È quanto è emerso al termine dell' Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Diritti tv : attesa l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti tv : domani l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani udienza in Tribunale. Sentenza attesa a giorni : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Non è esclusa, in linea teorica, la possibilità delle parti di ...