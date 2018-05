Direzione Pd | Cuperlo | “Non ha vinto Renzi Il PD ritorna in campo” Fiano | “Sì ad un

Pd : botta e risposta tra elettore e Cuperlo fuori da Direzione - a casa! : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la direzione del partito. "Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all’ingresso del Nazareno da un renziano : “No accordi. Te ne devi andare” : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. “Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da quando avete deciso che Di Maio ha chiuso il forno?”, gli ha urlato un uomo mostrando una tessera del Pd. A quel punto Cuperlo si è avvicinato e l’ha ascoltato. “Per che cosa vi abbiamo votato? Non sai quanto mi sono pentito. ...

Pd - Martina 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni'. Cuperlo a Renzi 'In Direzione si parli di elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Pd : Cuperlo - urgente convocazione Direzione : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Di fronte al quadro politico credo sia corretto e urgente convocare la Direzione del Pd, tanto più dopo il rinvio, da me non condiviso, dell’Assembra nazionale a una data indefinita”. Lo dichiara Gianni Cuperlo in una nota.“Le forze che hanno prevalso nelle urne sino a oggi hanno dimostrato unicamente la volontà di proseguire la campagna elettorale con altri mezzi. Ma le elezioni si sono ...

Martina è il dopo-Renzi/ Direzione Pd - video : “Lega e M5s governino”. Cuperlo - “meglio governo di scopo” : Dopo la Direzione Pd e verso l'Assemblea Nazionale, Martina è il post-Renzi: "Mai con Lega e M5s, guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale, Cuperlo "governo di scopo"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:55:00 GMT)