Difesa | i generali chiedono 766 milioni per un nuovo drone Ma non vola ed è un doppione

(Di venerdì 4 maggio 2018) Da caffettierante a “google dei cieli”, promettono i. Cheoggi una cambiale da 766, 51l’anno per 15 anni. Senato, commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del governo. Audizione del capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare Enzo Vecciarelli, del colonnello Luca De Martinis e del generale Giandomenico Taricco. Riferiscono del programma pluriennale per l’acquisto di un “velivolo militare a controllo remoto”, più prosaicamente, al centro di un recente giallo. L’Italia sembra tenere i piedi in due scarpe: con la sua Leonardo promuove lo sviluppo dell’Euro Male R-pas che si è visto a Berlino lo scorso 25 aprile a grandezza naturale. Il progetto europeo prevede consegne dal 2025, intanto però l’aeronautica chiede soldi per lo sviluppo di un altroche uscirà – se riuscirà are – dagli hangar ...