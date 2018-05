Di Maio - M5S - e il muro al governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». Così Luigi Di Maio, conversando con i cronisti in Transatlantico sui possibili scenari di governo, dopo le parole del ...

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita , La7, , parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che ...

Emilio Carelli : 'Il dialogo del M5s con Matteo Salvini poteva funzionare' - la lezione a Luigi Di Maio : 'La Lega è aperta al cambiamento e il dialogo con Matteo Salvini poteva funzionare'. Emilio Carelli , ospite di Omnibus, su La7 , lancia una frecciata a Luigi Di Maio che evidentemente ha fallito in ...

"Voglio il referendum sull'euro"Grillo sconfessa la linea Di Maio Palazzo Chigi più lontano per il M5s? : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini, che sui social nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [Video]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Direzione Pd : “Fiducia a Martina - voto unanime”/ "No a M5s" - ma Rosato apre "se Di Maio fa un passo indietro" : Direzione Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:21:00 GMT)

Renzi : 'Di Maio arrabbiato? Tanti lo sarebbero se Pd con M5s' : "Noi abbiamo detto una cosa semplice: hanno vinto i 5 Stelle, governino. Non sono capaci? Lo dicano. Ammettano il loro fallimento". Lo ha detto Matteo Renzi durante la registrazione di un'intervista a ...

Di Maio : “Ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro M5s. Presto legge meritocratica per sostituire i direttori” : “Sono ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori. Lo faremo molto Presto grazie a una legge finalmente meritocratica”. Luigi Di Maio, in una lettera indirizzata direttamente ai parlamentari del Movimento 5 stelle, ha parlato di “sabotaggio” da parte degli altri ...

Di Maio chiama l'Infinity War : "Elezioni subito" (M5s ha i numeri per bloccare tutto) : Governo di tregua? Nemmeno a parlarne. Il M5S si prepara a un'opposizione durissima, anche se, dal nuovo giro di consultazioni del...

Di Maio : non sarà facile ammucchiata contro M5S : Hanno confermato che non hanno la volontà politica di fare gli interessi dei cittadini'. 'Vi posso assicurare che in questi 55 giorni l'unico corretto con noi è stato il Presidente Mattarella. E ...