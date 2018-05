Di Maio contro il “governo di tregua”

Duro Di Maio : 'state preparando un'ammucchiata contro di noi' : Al voto subito, insiste e lancia poi una sfida agli avversari: 'Non sarà facile, abbiamo 338 parlamentari e voglio vederli su ogni provvedimento…' -

Il Pd contro Di Maio : "Vuole epurare i direttori dei Tg Rai" : Negli studi Rai, da Fabio Fazio, si è infranto con Matteo Renzi il dialogo M5S-Pd. E sulla Rai si consuma il nuovo scontro tra i due partiti rivali da sempre.La polemica viene innescata da una lettera di Luigi Di Maio ai parlamentari: "Nelle ultime ore abbiamo saputo che sono di nuovo partite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi - scrive Di Maio -. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi ...

Di Maio : “Ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro M5s. Presto legge meritocratica per sostituire i direttori” : “Sono ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori. Lo faremo molto Presto grazie a una legge finalmente meritocratica”. Luigi Di Maio, in una lettera indirizzata direttamente ai parlamentari del Movimento 5 stelle, ha parlato di “sabotaggio” da parte degli altri ...

Di Maio : non sarà facile ammucchiata contro M5S : Hanno confermato che non hanno la volontà politica di fare gli interessi dei cittadini'. 'Vi posso assicurare che in questi 55 giorni l'unico corretto con noi è stato il Presidente Mattarella. E ...

Alleanza Pd-M5S - Marcucci : “Di Maio ha detto bugie - io c’ero all’incontro con Fico. Inspiegabile il suo ottimismo” : L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della ...

Di Maio-Salvini è scontro. Accuse durissime del leader M5s per il mancato accordo : Il leader cinquestelle attacca: 'si oppongono perché tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino coi soldi'. Il leader della Lega minaccia querele, ma lo invita a sedersi di nuovo ad ...

Tra Salvini e Di Maio è sempre più scontro : Il leghista vuole l'incarico - leader M5s il voto : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Governo - Di Maio contro tutti : "Al voto - no ammucchiate" : A Porta a Porta il leader M5S accusa gli altri leaderi: "Se l'obiettivo era fare un Governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito" Di Maio: "Salvini piegato a Berlusconi per le poltrone" ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

In crisi liason Salvini-Di Maio. Scontro su governo e poltrone : Roma, 2 mag. , askanews, Sembrano lontani i tempi delle effusioni politiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Complice anche il pessimo risultato nelle elezioni in Friuli Venezia Giulia, il capo ...

Riforma pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio, in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...