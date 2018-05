Di Maio | con governo tregua è tradimento

Di Maio contro il governo di tregua : 'Così i partiti tradiscono il popolo - si voti il 24 giugno' : Non sono neanche venuti al tavolo a parlare perché chi fa politica da sempre era di fronte a una cosa nuova, una promessa messa per iscritto e da realizzare - conclude -. A chi non ha mai ...

Di Maio contro il “governo di tregua” : Il governo è sempre più lontano e la reazione del leader pentastellato è furente. Intanto riappare il fondatore del Movimento che si scaglia contro il Rosatellum «deciso attorno a un tavolo per impedire loro di governare»

Emilio Carelli : 'Il dialogo del M5s con Matteo Salvini poteva funzionare' - la lezione a Luigi Di Maio : 'La Lega è aperta al cambiamento e il dialogo con Matteo Salvini poteva funzionare'. Emilio Carelli , ospite di Omnibus, su La7 , lancia una frecciata a Luigi Di Maio che evidentemente ha fallito in ...

Mattarella - Governo : lunedì consultazioni lampo/ Di Maio : "subito al voto” - ultimi sondaggi : cresce la Lega : Governo, le trame di Mattarella: lunedì nuove consultazioni in un sol giorno. Maggioranza o Governo tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle, subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:25:00 GMT)

"Voglio il referendum sull'euro"Grillo sconfessa la linea Di Maio Palazzo Chigi più lontano per il M5s? : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it

Di Maio guarda al voto : "Nuove elezioni il 24 giugno con il Rosatellum" : Il Movimento 5 stelle chiede di tornare alle urne il prima possibile. "Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il...

Di Maio : si torni al voto il 24 giugno e con il Rosatellum : Roma, 4 mag. , askanews, 'Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il pretesto, le riforme o una nuova ...

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

Duro Di Maio : 'state preparando un'ammucchiata contro di noi' : Al voto subito, insiste e lancia poi una sfida agli avversari: 'Non sarà facile, abbiamo 338 parlamentari e voglio vederli su ogni provvedimento…' -

Il Pd contro Di Maio : "Vuole epurare i direttori dei Tg Rai" : Negli studi Rai, da Fabio Fazio, si è infranto con Matteo Renzi il dialogo M5S-Pd. E sulla Rai si consuma il nuovo scontro tra i due partiti rivali da sempre.La polemica viene innescata da una lettera di Luigi Di Maio ai parlamentari: "Nelle ultime ore abbiamo saputo che sono di nuovo partite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi - scrive Di Maio -. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi ...

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Renzi : 'Di Maio arrabbiato? Tanti lo sarebbero se Pd con M5s' : "Noi abbiamo detto una cosa semplice: hanno vinto i 5 Stelle, governino. Non sono capaci? Lo dicano. Ammettano il loro fallimento". Lo ha detto Matteo Renzi durante la registrazione di un'intervista a ...