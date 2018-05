Di Maio | colpo basso alla Lega

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

"Il Movimento è diventato una scatola vuota. Di Maio ha fatto un colpo di Stato : ecco perché me ne vado" : L'ideologo Aldo Giannuli saluta il Movimento 5 Stelle. Dopo aver annunciato il suo addio pochi giorni fa, Giannuli torna sull'argomento in una intervista al Mattino in cui sostiene che "in larga parte il Movimento non è altro che una scatola vuota. Sui contenuti politici puoi mediare, ma sugli slogan come fai a trattare? Finché fai opposizione ti va bene, dopo paghi".Secondo Giannuli:Vai per cambiare il potere e il potere ti cambia ...

