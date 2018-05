Di Maio | «Abbiamo 338 eletti | lotteremo su tutto»

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd : “Ci abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui - ce l’abbiamo messa tutta” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Luigi Di Maio scrive al Partito Democratico : <br>"Ecco i punti che abbiamo in comune" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è convinto che si riuscirà a raggiungere un accordo col Partito Democratico per la formazione di un governo e, nelle stesse ore in cui Matteo Renzi fa sapere che le possibilità sono pressoché nulle, scrive una lunga lettera dalle pagine del Corriere Della Sera per elencare i punti che M5S avrebbe col PD.Di Maio inizia ribadendo quanto già sostenuto dopo la seconda giornata di consultazioni con ...

Di Maio : con Salvini abbiamo chiuso - abbiamo una dignità : Luigi Di Maio di una possibile nuova intesa con la Lega per formare il governo non vuole proprio sentir parlare e lo dice forte e chiaro ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle riunitisi stasera:“Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità". Il leader pentastellato, forte del canale di dialogo instaurato con il Pd, ha aperto stasera l'assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle che a quanto si appende hanno ...

Di Maio : "Abbiamo apprezzato le parole di Martina" : "Quelle di Martina sono parole che vanno nella direzione di una apertura: noi ci diamo sui temi, per firmare un contratto di governo per il cambiamento di questo paese, senza rinunciare ai nostri ...

Di Maio : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...